Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan kimdir? Mehmet Uğur Arslan kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 24.08.2023 - 15:38

Güncelleme: 24.08.2023 - 15:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Sakarya’da 6 ilçenin kaymakamı değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Karasu, Kocaali, Kaynarca, Akyazı, Taraklı ve Pamukova ilçelerinin kaymakamları değişti. Peki, Pamukova Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan kimdir? Mehmet Uğur Arslan kaç yaşında, nereli?

MEHMET UĞUR ARSLAN KİMDİR?

1979 yılında Kilis’ te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kilis’ te tamamladı.1996 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümüne başladı.2001 yılında mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler alanında Yüksek Lisansa başladı.

2004 yılında Kahramanmaraş Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğinde göreve başladı. 2005 yılında Fransa Franche Compte Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi aldı. Bartın Ulus, Elazığ Arıcak, Artvin Ardanuç’ta Kaymakamlık yaptı. Adıyaman ve Karaman’ da Vali Yardımcılığı yaptı.