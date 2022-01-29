Karayalçın, AKP iktidarında ülkenin geldiği durumu anlattı

29 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

İzmir’de, CHP Foça İlçe Başkanlığı “2022’ye girerken Türkiye” konferansını düzenledi. Konferansta konuşan eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı CHP’li Murat Karayalçın, AKP döneminde ülkenin geldiği hali anlattı. AKP’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002’den bu yana 2.5 trilyon dolar kaynak kullandığını ifade eden Karayalçın, “Bu 2.5 trilyon doların 2.3 trilyon doları vergi. Yaklaşık 65 milyar dolarlık da özelleştirme yapıldı. Bu kadar kaynağın harcandığı bir ülke nereden nereye geldi? Karşımızda gelir dağılımının bozuk olduğu, yoksulluğun koyulaştığı, sevginin ve hoşgörünün olmadığı, kindar kuşakların yetiştirilmek istendiği, öfkenin bir hitabet sanatı olarak kullanıldığı, bir ülke ve yönetilemeyen bir devlet var” dedi.

Yaşanan ekonomik krize vurgu yapan Karayalçın, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmeden önce Türkiye’de işler iyi gidiyormuş gibi bir algı var. Ben Türkiye’de 2002 Kasım’ında bu yana kötü bir yönetimin olduğunu iddia ediyorum” ifadesini kullandı. Karayalçın, şunları kaydetti: “Türkiye bir değişim anı yaşamaktadır. AKP gidiyor, gelmekte olanların başında ise CHP var. Ancak AKP’ye karşı en geniş birliktelik inşa edilmeli, en geniş ittifaka ulaşılmalı. Halkın karşısına yalnızca güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi ile çıkılmasını eleştiriyorum. Yurttaşların tüm beklentilerini karşılayacak projeler geliştirilmeli.”