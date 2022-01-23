Karayolları Genel Müdürlüğü paylaştı: İşte kapanan yollar!

23 Ocak 2022 Pazar, 12:43

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yurdun dört bir yanında kar nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, önemli kara yolu güzergahlarında güncel yol durumu paylaşıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasına göre kapalı güzergahlar şöyle sıralandı:

TIR trafiğine kapalı olan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı-Gaziantep arası araç trafiğine tamamen kapatıldı.

Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu’nun (Alacabel mevkisi) yanı sıra, Konya’yı Ankara, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk ve Karapınar’a bağlayan yollar da ulaşıma kapatıldı.

Kayseri-Malatya, Pınarbaşı-Gürün, Sivas-Erzincan, Kangal-Divriği-Arapgir, Zara-Refahiye, Taşkent-Sarıveliler, Akşehir-Isparta, Kağızman-Ağrı yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Bursa-Bilecik, Kahramanmaraş-Göksun yolları ile Akçakoca-Düzce yolunun Kabalak mevkisi TIR trafiğine kapatıldı.