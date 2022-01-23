AKUT Genel Başkanı açıkladı: Karda nasıl yürünür?

‘KIŞ KAMPLARI CİDDİ RİSKLER BARINDIRIYOR’

Karla kaplı doğada vakit geçirmek isteyen kişilere de uyarılarda bulunan Recep Şalcı, şöyle konuştu:

"Kış kampları yaza göre biraz daha keyifli görünse de ciddi riskler barındırıyor. İlk başta nereye ve ne kadar süre gideceğimizi muhakkak birilerine bildirmemiz gerekiyor. Giderken yolu biliyor olabiliriz fakat kar yağdığı zaman yolu çok kolay bir şekilde yolu kaybedebiliriz o yüzden kış kamplarına giderken muhakkak pusula, GPS gibi bir şey kullanmamız gerekiyor. Orada kaldığımız süre boyunca hava şartlarını mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor ve bu hava şartlarına göre donanımla gitmemiz gerekiyor. Kış kampına kötü bir çadırla gidersek ya da kötü bir uyku tutulumuyla gidersek ciddi tehlikeler yaşayabiliriz. Ayrıca hava durumunu takip etmediğimiz zaman orada yaşayacağımız bir kar fırtınası ya da tipi ciddi şekilde hipotermiye girmemizi, kaybolmamızı ve başımıza başka tehlikeler gelmesine sebep olabilir. Kışın bir tehlike de doğada yaşayan hayvanlar. Çünkü aç ve yiyecek bulmada sıkıntı yaşıyorlar. Bize değil ama yanımızdaki yiyeceklere geldikleri zaman ve bizim onlarla karşılaşmamız durumunda korkup ciddi sorunlar yaşayabiliriz"