Karayolunda feci kaza: Gelin ve kaynana hayatını kaybetti
Konya'da otomobilin, aynı yöne giden başka bir otomobile çarptığı kazada Hatice Akıncı (79) ve gelini Firdevs Akıncı (55) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Konya- Ankara kara yolunun 63'üncü kilometresinde meydana geldi. Ahmet Ulu (38) yönetimindeki otomobil, önündeki Mehmet Akıncı’nın (28) kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Kazada sürücüler Ahmet Ulu ve Mehmet Akıncı ile yakınları Merve Akıncı (23), Erol Akıncı (54), eşi Firdevs Akıncı ve annesi Hatice Akıncı yaralandı. İhbar üzerine adrese, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Hatice Akıncı, sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın kaza yerinde yaşamını yitirdi, 5 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alınan Firdevs Akıncı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Hatice ve Firdevs Akıncı’nın cenazelerinin, bugün ikindide Araplar Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
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