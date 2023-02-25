Karbon elyaf yöntemi nedir, ne işe yarar? Karbon elyaf yöntemi nasıl uygulanır, maliyeti nedir?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 13:54

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 13:54

Deprem bölgesi Hatay’da değerlendirmelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir an önce karbon elyaf yöntemini İstanbulluların hizmetine sunacağız.” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından yurttaşlar karbol elyaf yönteminin ne olduğunu araştırmaya başladı. İşte karbon elyaf güçlendirme yöntemi ile ilgili merak edilenlerin yanıtı...

KARBON ELYAF YÖNTEMİ NEDİR?

Karbon elyaf, metallere oranla gerilmeye karşı çok daha sağlam ve hafif bir malzeme. Yüzde 95’ten fazlası karbon atomlarından oluşan insan saçından daha ince filamentler halinde hazırlanıyor.

Uygulanacak malzeme 3000, 6000, 12000, 24000 gibi sayıda değişen filamentten oluşan iplikler şeklinde üretiliyor.

Ardından bu iplikler dokunarak 1 mm’den daha ince kumaş haline getiriliyor.

Karbon fiberin yapısı, çelikten 5 kat daha hafif olmasına rağmen, gerilmeye karşı çelikten daha dayanıklı olarak biliniyor.

KARBON ELYAF GÜÇLENDİRME NE İŞE YARAR?

Karbon fiber güçlendirme, malzemelerin dayanıklılığını artırmak için karbon fiber bantlarının veya elyaflarının kullanılmasıdır.

İplik yumuşaklığında olan lifler kolayca istenilen şekle getirilerek kolon, kiriş gibi uygulama yapılan yüzeylere epoksi reçine ile yapıştırılıyor. Bu yöntemin uygulandığı depreme dayanıksız binaların ayakta kaldığı ve ölümle sonuçlanan vakaların önlendiği belirtiliyor.

KARBON FİBER GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

1- Karbon fiber bantların betona sıkıştırılması: Bu yöntem, beton yapıların dayanıklılığını arttırmak için kullanılır. Karbon fiber bantlar, betona sıkıştırılarak yapıya entegre edilir ve böylece beton yapının dayanıklılığı artar.

2- Karbon fiber elyaflarının kaynak yöntemi ile yapıya entegre edilmesi: Bu yöntem, metal yapıların dayanıklılığını arttırmak için kullanılır. Karbon fiber elyaflar, kaynak yöntemi ile yapıya entegre edilir ve böylece metal yapının dayanıklılığı artar.

3- Karbon fiber bantların yapıya yapıştırılması: Bu yöntem, beton veya metal yapıların dayanıklılığını arttırmak için kullanılır. Karbon fiber bantlar, yapıya yapıştırılarak entegre edilir ve böylece yapının dayanıklılığı artar.

4- Karbon fiber elyaflarının yapıya döşenmesi: Bu yöntem, beton veya metal yapıların dayanıklılığını arttırmak için kullanılır. Karbon fiber elyaflar, yapıya döşenerek entegre edilir ve böylece yapının dayanıklılığı artar.

Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı, yapının yapısı ve ihtiyacına göre değişebilir.

KARBON ELYAF FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlanan karbon elyaf fiyatları kullanım alanlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Binanın yapısı ve yeri gibi faktörler maliyeti artırabiliyor. Karbon elyafın en büyük özelliği çelikten üç kat daha fazla dayanıklı olmasıdır. Bununla birlikte çelikten 4,5 kat daha hafif olması ile dikkat çeker. Çünkü bu kullanım alanında da büyük avantaj sağlıyor.