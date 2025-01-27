Karda kayan otobüs duvara sürterek durdu: 14 yaralı

Yayınlanma: 27.01.2025 - 00:42

Güncelleme: 27.01.2025 - 00:42

Kaza saat 20.00'da Bayburt-Gümüşhane kara yolunun Geçit köyü mevkisinde meydana geldi. Zekeriya Y. idaresinde Erzurum-Trabzon seferini yapan Ali Osman Ulusoy firmasına ait 61 AU 083 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda istinat duvarına sürterek durabildi. Kaza nedeniyle otobüsün birçok camı kırılırken, 5'i çocuk 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular, farklı otobüsle yollarına devam ederken, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş da hastanede yaralıları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Baruş, 14 yaralının, tedavilerinin kısa sürede tamamlanarak taburcu edileceklerini söyledi.