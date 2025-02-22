Karda tepsiyle kayarken duvara çarptı: Durumu ağır!
Bartın'da karda tepsi ile kayan bir kadın, hızlandıktan sonra duramayarak duvara çaptı. Ağır şekilde yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Bartın'da kar keyfi hastanede bitti. Yoğun kar yağışı sonrası Demirciler Mahallesi Kürtyaması Sokak'ta tepsi ile kayan Ş.S. hızlandıktan sonra duramayarak duvara çarptı.
Kaza sonucu çarptığı yerde hareketsiz kalan genç kadına olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.
Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: #Bartın #kar yağışı
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