Kardan adamı ceset sanan kadın fenalaştı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın önündeki kardan adamı ceset sanan kadın fenalaştı.

Kardan adamı ceset sanan kadın fenalaştı
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İHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 22:30

Edinilen bilgiye göre, Mimsin Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre çocukların bir apartmanın duvar dibine yaptıkları ve kıyafet giydirdikleri kardan adamı ceset sanan bir kadın sinir krizi geçirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sinir krizi geçiren kadın ambulansta tedavi edilirken, yanlış anlaşılmanın ardından ekipler normale döndü.


Etiketler: #Kayseri #kardan adam

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