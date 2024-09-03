Kardeş katilinden korkunç itiraf: 'Tüfek tutukluluk yapmasaydı onları da öldürecektim'

Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:43

Güncelleme: 03.09.2024 - 15:44

Olay, dün gece saatlerinde Isparta’nın Yalvaç ilçesi Sücüllü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğan Öztaş (45), kardeşi Ayhan Öztaş ile aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kardeşi Ayhan Öztaş’ı pompalı tüfekle vurdu. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan baba Bayram Öztaş da tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralandı.

Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 farklı yerinden vurulan Ayhan Öztaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken hafif yaralanan baba ise ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"TÜFEK TUTUKLULUK YAPMASAYDI KARDEŞİMİN EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI DA ÖLDÜRECEKTİM"

Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan Doğan Öztaş’ın verdiği ilk ifadesinde, kardeşi ile aralarında husumet bulunduğunu, Ayhan Öztaş’ın Fransa’da yaşadığını ve 6 yıldır Isparta’ya gelmediğini söylediği öğrenildi. Olay gecesi kardeşi ile maddi konularda aralarında tartışma çıktığını söyleyen Doğan Öztaş’ın, "Bize hiç para göndermiyordu, bize destek olmuyordu, yardım etmiyordu. Tartışma çıktı, tüfekle vurdum. Tüfek tutukluluk yapmasaydı kardeşimin eşini ve çocuklarını da öldürecektim" dediği öğrenildi.

Olay sonrası gözaltına alınan Doğan Öztaş’ın daha önce husumetlisini ağaç kesme motoru ile öldürdüğü, 12 yıl hüküm giydiği ve 2022 yılında pandemi nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.