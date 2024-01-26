Para vermeyen ağabeyinin işyerini tiner döküp yaktı
Adana’da yangında küle dönen sünger imalathanesini, iş yeri sahibinin kardeşinin para alamadığı için kundaklandığı ortaya çıktı.
Mobilyacılar Sitesinde sünger imalathanesind, 24 Ocak günü Yüreğir ilçesinde işyerinden alevler yükselmeye başladı. Bunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında işyeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
“YÜREĞİR POLİSLERİ KUNDAKLAMAYI ORTAYA ÇIKARDI”
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri sünger imalathanesinde çıkan yangının kundaklama olduğunu belirledi. Polis kundaklamayı işyeri sahibinin kardeşi Yahya B.’nin (30) gerçekleştirdiğini tespit etti.
Yüreğir devriye ekipleri yangının çıktığı bölgeye yakın yerde Yahya B.’yi yakaladı.
“PARA VERMEYİNCE, TİNER DÖKÜP YAKTI”
Madde bağımlısı olduğu öne sürüle Yahya B.’nin, ağabeyi Halil Başkurt’tan para istediği, ancak ağabeyin kardeşinin uyuşturucu alacağını düşünerek parayı vermediği, bunun üzerine Yahya B.’nin tiner dökerek iş yerini ataşe verdiği öne sürüldü.
Yahya B. emniyetteki ifadesinde işyerini kundakladığını kabul ederken,” Para istedim vermedi, kızdım ve yaktım” dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Yahya B.’nin ruhsatsız silah taşıma, hırsızlık, belgede sahtecilik, kasten yaralama ve uyuşturucu gibi birçok suçtan 19 farklı kaydı olduğu öğrenildi.
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