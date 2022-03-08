Kardeşine istismarda bulunan babası ceza alınca avukatın burnunu kırdı
Bakırköy Adliyesi'nde kendi kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan bir kişi 15 yıl hapis cezası alınca, sanığın oğlu müşteki çocuğun avukatı Mehmet Hakkı Çezik'e saldırarak burnunu kırdı.
Bakırköy 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kendi kızına istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık M.A. görülen duruşmada 15 yıl hapis cezası aldı.
AVUKATA SALDIRDI
Duruşma çıkışı sanık M.A’nın oğlu M.E.A. adliye koridorunda mağdur avukatı Mehmet Hakkı Çezik’e yumruk ve tekmeyle saldırarak burnunu kırdı.
Polis ve güvenlik memurları saldırganı gözaltına alarak nezarete götürdü. Saldırı sonrası yüzü kanlar içinde kalan Çezik ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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