Kardeşine istismarda bulunan babası ceza alınca avukatın burnunu kırdı

Bakırköy Adliyesi'nde kendi kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan bir kişi 15 yıl hapis cezası alınca, sanığın oğlu müşteki çocuğun avukatı Mehmet Hakkı Çezik'e saldırarak burnunu kırdı.

(İHA)
08 Mart 2022 Salı, 17:58
Kardeşine istismarda bulunan babası ceza alınca avukatın burnunu kırdı
Abone Ol google-news

Bakırköy 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kendi kızına istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık M.A. görülen duruşmada 15 yıl hapis cezası aldı.

AVUKATA SALDIRDI

Duruşma çıkışı sanık M.A’nın oğlu M.E.A. adliye koridorunda mağdur avukatı Mehmet Hakkı Çezik’e yumruk ve tekmeyle saldırarak burnunu kırdı.

Polis ve güvenlik memurları saldırganı gözaltına alarak nezarete götürdü. Saldırı sonrası yüzü kanlar içinde kalan Çezik ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler