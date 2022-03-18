Kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğu ileri sürülen kardeşlerin bıçaklı kavgasında kardeşlerden biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kardeş de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay dün öğle saatlerinde, Dokuz Eylül Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre aralarında miras yüzünden anlaşmazlık bulunan Yılmaz Büdüş (50) ile kardeşi İsmail Büdüş (47) karşılaştı. İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce birbirlerine bıçak çektiler.
KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ
Meydana gelen bıçaklı kavgada iki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Yılmaz Büdüş'ün hayatını kaybettiği belirlenirken, kardeşi İsmail Büdüş, yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yılmaz Büdüş'ün cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, İsmail Büdüş'ün hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alı
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