Kardiyoloji doktoru kendi çalıştığı hastanede 'yanlış teşhis' mağduru oldu: Suç duyurusunda bulundu

Yayınlanma: 26.08.2024 - 13:10

Güncelleme: 26.08.2024 - 13:10

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Rahşan Turan (50), 2 Haziran 2022'de sol memesinde kitle fark etti. Meme kanseri şüphelenen 2 çocuk annesi Turan, kendisinin de 2019'dan beri çalıştığı Ankara'daki bir özel hastanenin Genel Cerrahi bölümüne başvurdu.

Sabah'İta yer alan habere göre Turan'a 3 ay arayla 2 kez tetkik yaptırdığı hastaneden herhangi bir rastlanılmadığı söylendi.

Turan, şişlik, kızarıklık ve ağrı gibi şikayetlerinin artarak devam etmesi nedeniyle 22 Eylül'de aynı hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları servisine başvurdu. Buradaki tetkiklerin ardından Turan'a antibiyotik tedavisi uygulanmaya başlandı.

FARKLI HASTANEYE BAŞVURUNCA KANSERİ ÖĞRENDİ

Durumunda herhangi bir iyileşme olmadığı gibi kötüye gittiğini fark eden Turan, farkı bir özel hastaneye daha müracaat etti. Buradaki tetkiklerde ise durumun ciddi olduğu ve acilen biyopsi yapılması gerektiği söylendi.

Kendi çalıştığı hastanede biyopsi yaptıran Turan'ın meme kanseri olduğu belirlendi. Kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Turan'ın göğüsleri alındı.

Yanlış teşhis nedeniyle tedavinin geç başlaması sonucu göğüslerini kaybeden Turan, hastanedeki işinden ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.