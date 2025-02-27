Kargo şirketine uyuşturucuyu teslim ederken yakalandılar!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 14:26

Güncelleme: 27.02.2025 - 14:26

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kargo yoluyla Nevşehir'e uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir, İstanbul ve Bolu'da 23 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda, narkotik köpeklerin desteğiyle yapılan aramalarda şüphelilerin adres ve araçlarında 1 kilo 200 gram kokain, 400 gram sentetik uyuşturucu ve 93 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda, kargo şirketine uyuşturucuyu teslim eden Ş.K. ve Y.Ç. ile diğer 24 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, 3 ay teknik ve fiziki takip yapan polisin, şüphelilerin Denizli, Çorum, Erzincan, Antalya ve Balıkesir illerine de aynı yöntemle uyuşturucu sevk ettiğini, parayı da kripto varlıklar üzerinden tahsil ettiğini belirlediği öğrenildi.