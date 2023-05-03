'Kargocuyum' dedi dehşet saçtı: Cinayet şüphelisi yakalandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendini kargocu olarak tanıtarak bir kişiyi öldüren şüpheli Tokat'ta gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ne dün, kendini kargocu olarak tanıtıp Serkan K.'yi (44) silahla öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli S.Y.'nin Tokat'ta olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Kocaeli'ye getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ne dün motosikletle gelen bir kişi, Serkan K.'nin evinin kapısının zilini çalmış, kapıyı açan kişiden kargo getirdiği gerekçesiyle Serkan K.'yi çağırmasını istemişti.
Kapıya gelen Serkan K. şüpheli tarafından 5 el ateş edilerek yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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