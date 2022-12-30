Yılbaşında Kim Milyoner Olmak İster? programına kimler konuk olacak?

30 Aralık 2022 Cuma, 13:43

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı, ATV'nin sevilen yarışma programı ''Kim Milyoner Olmak İster?'' yılbaşı akşamında ekranlara gelecek. Yılbaşı akşamında programa hangi özel konukların katılacağı ise merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

YILBAŞINDA KİM MİLYONER OLMAK İSTER? PROGRAMINA KİMLER KONUK OLACAK?

Yılbaşında Kim Milyoner Olmak İster? programının özel konukları Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca olacak.