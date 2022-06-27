Manisa'da 'uyuşturucu' operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda bin 698 kök Hint keneviri ele geçirildiği bildirildi.

AA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 11:38
Manisa'da 'uyuşturucu' operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine Uluderbent Mahallesi'ndeki üç ayrı adrese operasyon düzenledi.

BİN 698 KÖK HİNT KENEVİRİNE EL KONULDU

Jandarma ekipleri, adreslerde bin 698 kök Hint keneviri ele geçirdi, A.K. (42), H.Y. (66) ile M.S'yi (43) gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. ve H.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Manisa uyuşturucu Operasyon
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler