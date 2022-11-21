Karkamış'taki roketli saldırıda yaralanan sağlık çalışanı yaşadıklarını anlattı

21 Kasım 2022 Pazartesi, 13:09

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar sırasında yaralanan sağlık çalışanı Mehmet Gören, saldırı anlarını anlattı.

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gören, ilk roketin ardından olay yerine 112 ekibi olarak gittiklerini söyledi.

'KENDİMİ MERDİVEN BOŞLUĞUNDA BULDUM'

Eve düşen roket nedeniyle yaralananlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Gören, şöyle konuştu:

"Enkazın altında kalan vatandaş vardı, ona müdahale ediyorduk. Bu sırada bir bomba daha geldi. Sarsıntının etkisiyle kendimi merdiven boşluğunda buldum. Daha sonra hastaneye getirildim. Sanırım ayağımda kırık var"