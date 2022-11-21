Son Dakika: Karkamış'a roket saldırısı: Ölü ve yaralılar var!
Son dakika haberi... Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi. İlk belirlemelere göre biri öğretmen biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir TIR'a isabet etti.
Son belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada biri öğretmen biri çocuk olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Soylu, “Bugün tam öğlen üzeri yine sınır ötesinden bir havan atıldı ve bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Ardından bunların yerleşim yerlerine isabet edenleri oldu. 6 yaralımız vardı. Onlar hastaneye intikal ettirildiler. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesi de çocuk, bir tanesi öğretmen. Yerleşim yerine, mahalleye isabet eden havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin” dedi.
Soylu, “Şu anda yaralılarımız var. Onlar da hastanelerde tedavilerine devam ediyorlar. Milletimize şunu söylemek isteriz; dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği bu operasyondan sonra buna yönelik gerçekleştirilen saldırılara da cevabı en güçlü şekilde verilecektir. Bu konuda da gerekli tüm adımlar atılacaktır. Terör örgütüne hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız dışında herhangi bir hayat şansı verilemeyecektir. Olay henüz daha yeni. Ben, ön bilgi olarak arz ettim. Sonra kamuoyuna paylaşacağız” diye konuştu.
Soylu, saldırıda yaşamını yitiren öğretmen ve çocuğa ilişkin, “Okul değil, okulun bahçesine bir atış geldi. Ama ilk bilgiler çerçevesinde, bir çocuk ile bir öğretmen, bir mahallede ağır yaralı olan bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş oldu” dedi.
SINIR HATTINDA GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI
Gaziantep ve Kilis'e yönelik roketli saldırılar sonrası sınır hattında önlemler artırıldı. Güvenlik güçleri teyakkuza geçerken, tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.
Saldırıların ardından Tel Rıfat ve Ayn El Arap bölgesindeki teröristlere ait mevziler, sınır birliklerince ateş altına alındı. İnsansız hava araçlarınca tespit edilen terör hedefleri; obüs ve çok namlulu roketatarlar ile vurularak imha edildi.
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