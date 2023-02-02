Karla mücadele çalışması sırasında kalp krizi geçiren işçi öldü

Erzurum'da karla mücadele çalışması yürütürken kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 09:47
Karla mücadele çalışması sırasında kalp krizi geçiren işçi öldü
Abone Ol google-news

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü'nde görevli 55 yaşındaki Mehmet Gündüz, Erzurum-Tekman karayolunda karla mücadele çalışması sırasında aniden rahatsızlandı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gündüz, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Erzurum Kar İşçi

İlgili Haberler

Bursa Barutçu Tekstil’de direnen kadın işçilere amonyaklı uzaklaştırma

Bursa Barutçu Tekstil’de direnen kadın işçilere amonyaklı uzaklaştırma
Eylem sırasında zehirlenen işçiler şirketi protesto etti

Eylem sırasında zehirlenen işçiler şirketi protesto etti
Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler grev başlattı

Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler grev başlattı

En Çok Okunan Haberler