Karla mücadele çalışması sırasında kalp krizi geçiren işçi öldü
Erzurum'da karla mücadele çalışması yürütürken kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti.
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü'nde görevli 55 yaşındaki Mehmet Gündüz, Erzurum-Tekman karayolunda karla mücadele çalışması sırasında aniden rahatsızlandı.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gündüz, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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