Karnına koyduğu sıcak su torbası patladı: İkinci derece yanık oluştu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kübra A. (35), karnına koyduğu sıcak su torbasının patlaması sonucu yaralandı.

Karnına koyduğu sıcak su torbası patladı: İkinci derece yanık oluştu!
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DHA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 12:15

Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir sitenin dairesinde karın ağrısı yaşayan Kübra A.(35), kaynar hale getirdiği suyu su torbasına doldurup, karnına koydu.

İKİNCİ DERECE YANIK OLUŞTU

Bir anda patlayan torbadaki kaynar su, Kübra A.'nın karnına döküldü. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra A.'nın karnında 2'nci derece yanık oluştuğu belirtildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #sıcak su #sıcak su torbası

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