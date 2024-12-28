Karnına koyduğu sıcak su torbası patladı: İkinci derece yanık oluştu!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kübra A. (35), karnına koyduğu sıcak su torbasının patlaması sonucu yaralandı.
Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir sitenin dairesinde karın ağrısı yaşayan Kübra A.(35), kaynar hale getirdiği suyu su torbasına doldurup, karnına koydu.
İKİNCİ DERECE YANIK OLUŞTU
Bir anda patlayan torbadaki kaynar su, Kübra A.'nın karnına döküldü. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra A.'nın karnında 2'nci derece yanık oluştuğu belirtildi.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #sıcak su #sıcak su torbası
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