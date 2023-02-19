Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 15:42

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 15:42

Yaşadığımız deprem özellikle şehirleşmenin ve nüfusun fazla olduğu bölgelerde denetimsiz ve deprem yönetmeliğine uygun olmayan ‘bir binada mı yaşıyorum?’ sorusunu akıllara getirdi. Tam da bu noktada betonun dayanıklılık kriterlerini ölçen ve köklü bir yapı analiz yöntemi olan karot testi devreye giriyor. Peki, Karot testi nedir? Karot testi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

KAROT TESTİ NEDİR?

Binanın bütünlüğü, iç ve dış malzemenin ne kadar sağlam olduğu ile ilgili önemli sonuçlar karot testi ile ortaya çıkmaktadır.

Bu testte kullanılan karot makineleri, binaya zarar vermeden kritik katlardan numune alarak, binanın dayanıklılık durumunu ölçmeye olanak sağlıyor.

KAROT TESTİ NASIL YAPILIR?

Binanın taşıyıcı kolonu, duvarlar, kiriş veya döşemeler gibi özel alanlardan silindir şekilde alınan numuneler, daha sonra bir dizi sağlamlık testine tabii tutuluyor.

Uzmanlar tarafından yapılan test sonuçları rapor edilerek, mülk sahibi sorumlu kişiye iletiliyor. Ayrıca karot testi sonucunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na da zorunlu olarak bildirmek gerekiyor.

Karot testi sonucunda eğer bina depreme dayanıksız çıkarsa kentsel dönüşüm kapsamına girip, tahliye kararı çıkabiliyor.

Öte yandan riskli olduğu düşünülen veya biten her yeni yapının güvenirliliğinin tespiti için mutlaka karot raporu almak gerekiyor.

Binanın beton dayanıklılığı ve demir durumunu da analiz eden karot testi, tek başına kapsamlı bir depreme dayanıklılık ölçütü değildir. Binanın bulunduğu zeminle ilişkisi gibi birçok faktör, binanın depremde göstereceği performansı etkileyebilir.

Özellikle şehirleşmenin ve nüfusun fazla olduğu yerleşim yerlerinde denetim süzgecinden geçmeyen birçok yapı olduğu gerçeği düşünülürse, karot testi kendi yaşamınız için yapabileceğiniz en üst seviye bina kontrolüdür.

KAROT ALINAN YER NASIL DOLDURULUR?

Karot makinesi yardımıyla binanın taşıyıcı yapı elemanlarından alınan beton numunesi laboratuvara gönderilirken, oluşan boşluklar ise c-40 gibi mevcut beton sınıfının daha üstünde yüksek bir kimyasal yapı tamir harcı ile dolduruluyor. Alınan beton numuneleri en az 3 gün boyunca laboratuvar ortamında muhafaza ediliyor.

KAROT SONUCU KAÇ GÜNE ÇIKAR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış kuruluşlar tarafından taşınmaza gelinerek karot alınması ve test edilmesi ile süreç başlar. Karot alımı sonrasında tahmini 1-2 ay süre sonunda rapor İstanbul için ilçe belediyelerine bildirilir.