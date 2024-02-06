Kars-Ardahan karayolu ulaşıma kapatıldı!

Kars-Ardahan karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bölgede ekiplerin çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 16:02
Kars-Ardahan karayolu ulaşıma kapatıldı!
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Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Kars-Ardahan karayolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kara yolunu Susuz ilçesinden itibaren araç geçişine kapattı.

Ekipler, burada bekletilen yurttaşları ise ilçedeki taziyeevinde misafir ediyor.

TIR yoğunluğunun oluştuğu bölgede, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

"SABAH SAATLERİNDEN BERİ BEKLİYORUZ"

Yurttaşlardan Hıdır Akbulut, gazetecilere, İstanbul'dan Kars'a uçakla geldiklerini anlatarak, "Ardahan'a gitmek için yola çıktık ancak gidemedik. Sabah saatlerinden beri burada bekliyoruz" dedi.

Tuncay Vergül de, Harakani Havalimanı ile Ardahan arasında yolcu taşımacılığı yaptıklarını, kar ve tipi nedeniyle iki otobüslerinin yolda kaldığını anlattı.


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