Kars Valisi uyardı: 'Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın'
Kars Valisi Türker Öksüz, kentte etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısı yaptı.
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün başkanlığında yapılan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Kars'ta ve bölgede devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için uygulanan ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.
Toplantıda, Kars Belediyesi, İl Özel İdaresi, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve ilgili kurumlar tarafından yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Bölgede kar ve tipinin etkili olduğunu belirten Vali Öksüz, "Birkaç gündür ilimizde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için ilgili kurumlarımız koordinasyon halinde sahada 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması, zorunlu haller dışında ikametlerinden ayrılmamaları gerekiyor" diye konuştu.
Vatandaşların meydana gelebilecek soba zehirlenmelerine karşı da dikkatli ve tedbirli olması gerektiğinin altını çizen Öksüz, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, trafiğe çıkılmasının gerekli olduğu acil durumlarda ise araçlarda mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli teçhizatın bulundurulmasını, trafik işaretlerine ve görevlilerin uyarılarına uyulmasını istedi.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Valilik, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların 21 Mart Pazartesi günü için tatil edildiğini, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını da açıkladı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki 240 köye ulaşım sağlanamıyor.
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