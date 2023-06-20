Halk otobüsünde dehşet: Ekmek bıçağıyla şoföre saldırdı!

Yayınlanma: 20.06.2023 - 15:48

Güncelleme: 20.06.2023 - 15:48

Muratpaşa ilçesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde, önceki gün saat 23.00 sıralarında Hüseyin Yegenoglu’nun kullandığı 07 AU 0432 plakalı halk otobüsüne duraktan ismi öğrenilemeyen bir kişi arka kapıdan bindi.

ÇANTASINDAN ÇIKARIP SALDIRDI

Yegenoglu, bu kişinin kart basmasını istese de şahıs basmayınca tartışma çıktı. Şahıstan şüphelenen otobüs şoförü, aracını hareket ettirmeyip aşağı inmesini söyledi. İkilinin arasında tartışma alevlenirken, bir anda şahıs çantasından bıçağı çıkartıp Yegenoğlu’na saldırdı.

O an şoförün kapıları açmasıyla otobüs içerisindeki yolcular panikle kendilerini dışarıya attı. Kimsenin yaralanmadığı olayda bölgeye gelen polis ekipleri, şahsı ekip otosuyla polis merkezine götürdü.

DEHŞET ANLARI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan dehşet anlarıysa halk otobüsünün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şoför ile şahsın tartışma anları ve ardından ekmek bıçağını çıkartıp saldırması yer aldı.

Panikleyen yolcuların otobüsten çıkma anları da görüntülere yansıdı.

“BİRAZCIK DÖVDÜM”

Olayı anlatan Hüseyin Yegenoğlu ise şunları söyledi:

“Yolcu aldığımda arka kapıdan girdi. Kart basmasını istedim. Kartı unuttuğunu ve benim yüzümden unuttuğunu söyledi. Krize girmiş gibiydi. Araçtan indirmek istedim. Çünkü araçta kadınlar da vardı. Araçtan inmesini istedim, yolculardan da tepki gelince bıçağı çıkardı.

Aracın kapılarını açıp yolcuları boşalttım. Salladığı bıçak cama denk geldi. Ben de dışarı çıktım. Dışarıda birazcık dövdüm. Polis erken geldi ve götürdüler. Günlük 7-8 olay işlediğini söyledi polis. Davacı olmadım çünkü o saatte yolcuları bırakamazdım. Onların canı, namusu, her şeyi bize emanet.”