Antalya'da servis otobüsü devrildi: 15 otel çalışanı yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında servis otobüsünde bulunan otel çalışanı 15 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 12:44
Antalya'da servis otobüsü devrildi: 15 otel çalışanı yaralandı
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Antalya’nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi’nde Manavgat istikametine doğru seyir halinde olan Fevzullah S. idaresindeki servis otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hamiyetini kaybetti.

Kazada devrilen servis otobüsünde bulunan 15 otel çalışanı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Fevzullah S., Füsun A, Selim Y., Elife Y., İpek E., Gamze İ., Ebubekir Ü., Hatice Ö., Merve S., Hakan F., Cansu B., İsa T., Fahri S., Nazife Ç., Mücahit B., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Devrilen servis otobüsünün kaldırılmasının ardından yol yeniden çift yönlü trafiğe açıldı.


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