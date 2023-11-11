Karşıdan karşıya geçenlerin arasına daldı: Çok sayıda ölü!
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen ilk bilgilere göre, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bir otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışanlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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