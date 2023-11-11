Karşıdan karşıya geçenlerin arasına daldı: Çok sayıda ölü!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 19:44

Güncelleme: 11.11.2023 - 19:44

Edinilen ilk bilgilere göre, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bir otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışanlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.