Otomobil kaldırımda yayalara çarptı: Çok sayıda yaralı!

Diyarbakır'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarpıp, kaldırıma çıktı. Kazada 2'si yaya olmak üzere 4 kişi yaralanırken, yayaların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 20:32
Otomobil kaldırımda yayalara çarptı: Çok sayıda yaralı!
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Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu Polis Lojmanları mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp, ardından kaldırıma çıktı. 

Otomobil, o sırada kaldırımda yürüyen A.Ç. ve M.B.'ye çarptı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. 

Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler, yaralanan yayalar A.Ç. ve M.B. ile otomobildeki 2 kişiye müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kazada yaralanan yayalar A.Ç. ve M.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İsimleri öğrenilemeyen otomobil içerisindeki 2 kişinin de tedavisi sürerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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