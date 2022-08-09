Karşıyaka Belediyesi Atakent Lisesi için bilimsel rapor istedi

09 Ağustos 2022 Salı, 10:04

İzmir’in en saygın okulların başında gelen Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi’nin yıkım kararının ardından tepkiler dinmiyor. Karşıyaka Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda okul için verilen bilimsel raporları talep etti.



Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın imzasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda; “İzmir ili, Karşıyaka ilçesi ve tapunun 25264 ada, 1 parselinde kayıtlı okulumuz Atakent Lisesi için yıkım kararı alındığı şifahi olarak öğrenilmiştir. İlçemiz sınırları içinde bulunan okulumuzun Okul Aile Birliği’nin ilgi dilekçesi gereği; söz konusu yıkım kararı için, Atakent Lisesi’nde taşıyıcı sistemden karot numunesi alınıp alınmadığı, alınmışsa ne zaman alındığı ve sonuçları ile zemin için sondaj çalışması yapılıp yapılmadığı ve tüm bu bilgileri içeren değerlendirme sonuçlarının ne olduğu konusunda hazırlanan raporlar var ise tarafımız ile paylaşılmasını arz ederiz” denildi.

BAŞKAN TUGAY: ÖĞRENCİ VE AİLELERİNİN YANINDAYIZ

Konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Belediye olarak 1200 öğrencinin ve ailelerinin yanındayız. Yaşadıkları mağduriyet bizi üzmektedir. Bir an önce karışıklığın giderilmesi, kurum olarak bize ve velilerimize net ve aydınlatıcı bir bilgi verilmesini bekliyoruz” dedi.