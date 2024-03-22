Yatırımcılar dikkat... Gram altında zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 22 Mart 2024 altın fiyatları...
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Altın fiyatları, Fed'den gelen mesajlarla yükselişini sürdürüyor. Gram altın ise yine zirve tazeledi. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyat haftanın son işlem günü de zirve tazeledi.
Gram altın fiyatı saat 09.17 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 489 lira seviyesinde zirve tazeledi.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 69 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 740 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı 2175 civarında işlem görüyor.
Öte yandna JPMorgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı ons altında fiyatın bu yıl 2500 dolara ulaşmasını bekliyor.
Citigroup ise önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolara yükseltti.
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