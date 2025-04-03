Kars'ta akrabaların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralı var!
Kağızman ilçesinde akrabalar arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı Ö.G., E.G. ve Ö.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle birlikte Ö.G., bıçakla Ö.G. ve E.G.’yi yaraladı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar yakınları tarafından Kağızman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ö.G., hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaralılardan E.G. ise, yapılan ilk tedavisinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak Ö.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polis 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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