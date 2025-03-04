Çorum'da akrabaların kavgası kanlı bitti: Yaralılar var!

Akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da akrabaların kavgası kanlı bitti: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 08:45

Çorum'da Mehmet Akif Ersoy 1. Sokak’ta yaşanan olayda, Müslüm A. ile akrabası Mesut H. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Mesut H., bıçakla Müslüm A.’yı yaraladı. Kavgayı ayırmak isteyen Müslüm A.’nın eşi İlknur A. da eline aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Akraba #çorum #kavga #yaralı

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