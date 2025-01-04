Özgür Özel, Bakan Göktaş ve Bak meşale taşıdı: Kars'ta 'Sarıkamış' yürüyüşü

Yayınlanma: 04.01.2025 - 23:47

Güncelleme: 04.01.2025 - 23:49

Sarıkamış şehitleri anısına, harekatın 110'uncu yılında meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve CHP Lideri Özel'in yanı sıra yurttaşlar katıldı.

Yürüyüş, 15 Temmuz Demorkasi Meydanı'ndan başladı. Hava sıcaklığının -10 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış'ta yüzlerce yurttaş elinde meşlalerle yürüdü.

Alanda yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti. Keskin nişancılar yürüyen heyete eşlik etti. Üç kilometrelik yolun ardından Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne ulaşan katılımcılar, ellerindeki meşalalerle "Ruhunuz Şad Olsun" yazısını ateşe verdiler. Ardından şehitlikte dua okundu.

"BURADA OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yürüyüş sırasında verdiği demeçte şunları söyledi:

"Sarıkamış 90 bin şehit verdi. Ülkeyi sevmek için, vatanı kurtarmak için gözünü kırpmadan canını vermiş şehitlerimizin aziz hatırasının önünde saygıyla eğilmeye geldik. Burada tüm siyasi partilerden değerli arkadaşlar var, bakanlar var, milletvekillerimiz var, belediye başkanımız eşlik ediyor. Biz de il başkanlarımız, belediye başkanlarımızla beraber buradayız. Böyle bir günde burada olmak çok önemli bizim için."