Son Dakika... Kars'ta iki minibüs çarpıştı: Yaralılar var!

Son dakika haberi... Kars'ta iki minibüs çarpıştı, kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Son Dakika... Kars'ta iki minibüs çarpıştı: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 17:22

Kars-Selim karayolunun Kağızman Kavşağı'nda iki minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi.

Kazada yaralıların olduğu bildirildi.


Etiketler: #Kars #Minibüs #kaza

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