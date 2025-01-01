Son Dakika... Kars'ta iki minibüs çarpıştı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 01.01.2025 - 17:22

Güncelleme: 01.01.2025 - 17:31

Kars-Selim karayolunun Kağızman Kavşağı'nda iki minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi.

Kazada yaralıların olduğu bildirildi.