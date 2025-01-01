Son Dakika... Kars'ta iki minibüs çarpıştı: Yaralılar var!
Son dakika haberi... Kars'ta iki minibüs çarpıştı, kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kars-Selim karayolunun Kağızman Kavşağı'nda iki minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi.
Kazada yaralıların olduğu bildirildi.
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