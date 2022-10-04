Kars'ta kaçakçılara yönelik operasyon: 30 kişi gözaltına alındı
Kars'ta kaçakçılık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 30 kişi yakalandı. Aramalarda, 400 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin 77 paket gümrük kaçağı sigara, 433 bin 360 boş ve doldurulmuş makaron ile 3 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretinin engellenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.
MATERYALLERE EL KONULDU
Ekipler bu kapsamda kent merkezinin yanı sıra Arpaçay, Kağızman, Sarıkamış ve Selim ilçelerinde 15 ayrı adrese operasyon yaptı. Operasyonda, kaçakçılık olaylarına karışan ya da bu kişilerle iltisaklı olan 30 kişi gözaltına alındı.
Bu kişilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda, 400 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin 77 paket gümrük kaçağı sigara, 433 bin 360 boş ve doldurulmuş makaron ile 3 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
Video Haberler
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- AKP'den dikkat çeken hamle
- Saray’a giderken değişti
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Türkiye'de tepki çekecek buluşma