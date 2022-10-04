Kars'ta kaçakçılara yönelik operasyon: 30 kişi gözaltına alındı

Kars'ta kaçakçılık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 30 kişi yakalandı. Aramalarda, 400 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin 77 paket gümrük kaçağı sigara, 433 bin 360 boş ve doldurulmuş makaron ile 3 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

AA
04 Ekim 2022 Salı, 15:51
Kars'ta kaçakçılara yönelik operasyon: 30 kişi gözaltına alındı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretinin engellenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

MATERYALLERE EL KONULDU

Ekipler bu kapsamda kent merkezinin yanı sıra Arpaçay, Kağızman, Sarıkamış ve Selim ilçelerinde 15 ayrı adrese operasyon yaptı. Operasyonda, kaçakçılık olaylarına karışan ya da bu kişilerle iltisaklı olan 30 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda, 400 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin 77 paket gümrük kaçağı sigara, 433 bin 360 boş ve doldurulmuş makaron ile 3 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.


Kars Kaçakçılık kaçak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler