Kars’ta kar geçit vermiyor... 29 köye ulaşılamıyor!

Kars’ta kar ve tipiden 29 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının açılması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:23
Kars’ta kar geçit vermiyor... 29 köye ulaşılamıyor!
Abone Ol google-news

Kars’ta kış etkisini sürdürüyor. Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşıma geçit vermiyor. Kar ve tipiden 29 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ise köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için seferber oldu.

Kars’ta kar ve tipiden Digor’da 5, Kağızman’da 2, Sarıkamış’ta 18, Selim’de 3 ve Susuz’da 1 olmak üzere toplam 29 köyle Kars’ın bağlantısı kesildi.

Kars İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri aynı anda birçok noktada karla mücadele çalışması başlattı.

Ekipler kapalı köy yolları açmak için yoğu çaba sarf ediyor kapalı köy yollarının kısa sürede açılması bekleniyor.


kar yağışı haberleri Kars haberleri köy haberleri Ulaşım haberleri yol haberleri

İlgili Haberler

Van'da 88 yerleşim yeri ulaşıma açıldı

Van'da 88 yerleşim yeri ulaşıma açıldı
Bingöl, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta 298 yerleşim yerinin yolu kapandı!

Bingöl, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta 298 yerleşim yerinin yolu kapandı!
Erzurum ve Kars'ta 594 yerleşim yerinin yolu kapandı!

Erzurum ve Kars'ta 594 yerleşim yerinin yolu kapandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Erbakan partisinden istifa eden Suat Pamukçu'ya rozet takan Erdoğan'a yanıt verdi

Fatih Erbakan partisinden istifa eden Suat Pamukçu'ya rozet takan Erdoğan'a yanıt verdi
Gelinim Mutfakta 26 Mart 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 26 Mart 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Özgür Özel'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'İstanbul seçimine yönelik bir hamle...'

Özgür Özel'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'İstanbul seçimine yönelik bir hamle...'
25 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yaban Çiçekleri, Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar ve Survivor All Star reyting sıralaması

25 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yaban Çiçekleri, Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar ve Survivor All Star reyting sıralaması
Saros Körfezi'nde denize sıfır arazi yapılaşmaya açıldı, yaşam savunucuları harekete geçti

Saros Körfezi'nde denize sıfır arazi yapılaşmaya açıldı, yaşam savunucuları harekete geçti
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 30 cm’lik canlı yılan balığı çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 30 cm’lik canlı yılan balığı çıktı
Erdoğan, ‘Yeniden Büyük İstanbul’ mitingine milyonları bekliyordu: ‘Bu meydanda 1,5 milyona alıştık, bugün ise 650 bin kişi var’

Erdoğan, ‘Yeniden Büyük İstanbul’ mitingine milyonları bekliyordu: ‘Bu meydanda 1,5 milyona alıştık, bugün ise 650 bin kişi var’
Cyberpunk 2077 kısa süreliğine ücretsiz oluyor!

Cyberpunk 2077 kısa süreliğine ücretsiz oluyor!