Van'da 88 yerleşim yeri ulaşıma açıldı
Van'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 145 yerleşim yerinden 88'inin yolu yeniden açıldı.
Kentte önceki gün yağan kar yağışıyla birlikte 44 mahalle ve 101 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda mahalle ve mezra yollarından 88'i yeniden açıldı. 57 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Öte yandan kar kalınlığının kentin yüksek kesimlerinde 30 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.
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