Kars’ta operasyon: Otomobil tavanında uyuşturucu bulundu!

Yayınlanma: 23.10.2024 - 09:19

Güncelleme: 23.10.2024 - 09:43

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezine bir otomobil ile uyuşturucu getirileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, kent merkezinde seyir halindeki otomobile operasyon düzenlendi. Durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeği Şila marifetiyle arama yapıldı.

Yapılan aramada, otomobil tavanına saklanmış 30,41 gram metamfetamin ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili C.B. gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan C.B. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece “TCK-188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.