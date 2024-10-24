Yayınlanma: 24.10.2024 - 11:30

Güncelleme: 24.10.2024 - 11:30

Birçok ünlünün hocası olan Faris Akarsu hayatını kaybetti. Akarsu'nun ölümünü, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı duyurdu. Peki, Faris Akarsu kimdir, kaç yaşında, nereli? Faris Akarsu neden öldü?

FARİS AKARSU KİMDİR?

Birçok üniversitesinin müzikal bölümünün kurucusu olan Faris Akarsu, piyanist ve piyano öğretmenidir. Birçok ünlü ismin keşfedilişimde imzası bulunan Faris Akarsu, bir programda babasının da kırık dökük bir piyano çaldığını, annesinin ise opera meraklısı olduğunu ifade etmişti. Kabataş orkestrasının adını geniş bir kitleye duyuran Faris Akarsu, Aşkın Nur Yengi, Ufuk Yıldırım, İzel-Çelik, Ercan gibi birçok isme hocalık yaptı.

FARİS AKARSU NEDEN ÖLDÜ?

Birçok ünlünün hocası olan Faris Akarsu vefat etti. Akarsu'nun ölümünü, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı duyurdu.

Yapılan açıklamada; "İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'mıza uzun yıllar emek vermiş, verdiği Batı Müziği, Kompozisyon ve Analizi, Piyano, Toplu İcra ve Batı Müziği Solfej dersleriyle sayısız öğrenciler yetiştirmiş duayen hocamız Faris Akarsu’yu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.