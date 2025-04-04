İzmir'de erkek dehşeti: Sokakta önlerini kestiği eski nişanlısı ve annesini vurdu

İzmir'de 35 yaşındaki erkek Necat Yorğun, sokakta önünü kestiği eski nişanlısı Selen Sakın'ı tabancayla öldürüp, kadının annesi Medine Serpil Kaynak'ı da ağır yaraladı.

İzmir'de erkek dehşeti: Sokakta önlerini kestiği eski nişanlısı ve annesini vurdu
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DHA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 22:55

Olay, saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle Mahallesinde meydana geldi.

Necat Yorğun, iddiaya göre, sokak ortasında önünü kestiği eski nişanlısı Selen Sakın ile Sakın'ın annesi Medine Serpil Kaynak'a, yanında bulunan tabancayla ateş etti. Anne- kız kanlar içerisinde düşerken, aynı silahı göğsüne dayayan Yorğun, kendini de vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selen Sakın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Kaynak ile saldırgan Yorğun ise yapılan ilk mücadelenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Yorğun da yaşamını yitirdi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ayrıca, 2 otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


Etiketler: #Olay yeri #hayatını kaybetti #nişanlı

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