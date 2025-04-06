Miras dehşetinde yeni gelişme: 3 akrabasını öldüren zanlı adliyede
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde amca Mehmet Garip, 2 yeğenini ve yengesini miras tartışması nedeniyle tabancayla vurdu. Garip, polis ekipleri tarafından adliyeye çıkarılırken olayla ilgili detaylar da netleşti. Garip’in olayı gerçekleştirdiği gün, öldürdüğü yengesinin telefonundan annesi gibi Bahar Tunalı’ya mesaj atıp eve çağırdığı ortaya çıktı.
Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın en üst katında, Mehmet Garip, miras kavgası nedeniyle tartışma yaşadığı Z.G.’nin yaşadığı daireye geldi.
Z.G.’nin dışarı da olduğu sırada Mehmet Garip eve giderek yengesi Melike Garip ve yeğeni Ferdi Garip’i tabancayla vurarak öldürdü. Garip, daha sonra öldürdüğü yengesinin telefonundan aynı apartmanda oturan yeğeni Bahar Tunalı’ya da mesaj atıp eve çağırdı.
Mesaj sonrası annesinin yaşadığı daireye çıkan Tunalı da amcası tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan evli ve 1 çocuk annesi Tunalı, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Garip, emniyetteki işlemlerin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edildi.
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