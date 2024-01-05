Kars'taki feci kazanın ardından Ulaştırma Bakanı'na istifa çağrısı: 'Sorumlusu sizsiniz'

Yayınlanma: 05.01.2024 - 17:44

Güncelleme: 05.01.2024 - 17:44

Kars’ın Sarıkamış ilçesinin Karakurt mevkiinde sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kars -Erzurum karayolunun ölüm yoluna dönüştüğünü söyleyen CHP Kars Milletvekili İnan Alp, bütçe görüşmeleri sırasında kazanın yaşandığı bölgeye dair Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na tedbirlerin alınması için uyarılarda bulunduğunu ancak gerekenin yapılmadığını söyledi.

İSTİFAYA DAVET ETTİ

CHP’li Alp “Bu sabah meydana gelen kazanın sorumlusu Ulaştırma Bakanlığı’dır. İlin milletvekili olarak, bu yolda kusurların olduğunu, bu yolun ölüm yoluna dönüştüğünü, özellikle kuzey yamaçlarda kış aylarında buzlanmadan kaynaklanan kazalar olabileceğini, inceleme başlatılması ve tedbir alınması gerektiğini, bütçe görüşmeleri sırasında Ulaştırma Bakanının yüzüne söylememe rağmen gerekli tedbirler alınmadığı için bir kaza daha yaşandı. Görevini yapmayan Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nu istifaya davet ediyorum” dedi.

"NEDEN ÖNLEM ALINMADI?"

Sarıkamış Şehitleri 100. Yıl Anma programı kapsamında kentte yapılacak etkinliklere de dikkat çeken CHP Kars Milletvekili Alp, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’na “Sarıkamış şehitleri anma programı nedeniyle kente çok sayıda otobüs geleceği beklenirken neden yeterli tuzlama yapılmadı ve yolda yeterli trafik önlemleri neden alınmadı?” diye sordu.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kars -Erzurum karayolunda bu sabah meydana gelen kazanın sorumlusu Ulaştırma Bakanlığı’dır. İlin milletvekili olarak,bu yolda kusurların olduğunu, bu yolun ölüm yoluna dönüştüğünü, özellikle kuzey yamaçlarda kış aylarında buzlanmadan kaynaklanan kazalar olabileceğini, inceleme başlatılması ve tedbir alınması gerektiğini, bütçe görüşmeleri sırasında Ulaştırma Bakanının yüzüne söylememe rağmen gerekli tedbirler alınmadığı için bir kaza daha yaşandı.

Görevini yapmayan Ulaştırma Bakanı’nı istifaya davet ediyorum. Meclis açılır açılmaz konuyu tekrar gündeme getireceğim. Bakana soruyorum: Sarıkamış şehitleri anma programı nedeniyle kente çok sayıda otobüs geleceği beklenirken neden yeterli tuzlama yapılmadı ve yolda yeterli trafik önlemleri neden alınmadı? Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."