Sabiha Gökçen'de 'sis' nedeniyle seferlerde aksama
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. İniş gerçekleştiremeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Türkiye, yeni yılın ilk haftasına 'sis' ile uyandı. Sis nedeniyle sürücüler trafikte zorluk çekerken, Çanakkale Boğazı da transit gemilere kapandı. Yoğun sisin bir etkisi de İstanbul'da uçak seferlerine yönelik oldu.
SAAT VERİLDİ
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10.00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir" denildi.
Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10:00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir. pic.twitter.com/pU3nHQDohK— Sabiha Gökçen Airport (@SabihaGokcen) January 2, 2023
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiremeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
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