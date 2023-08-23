Kartal'da bıçaklı saldırı: Yardım çığlığını duyanlar yaralı halde buldu
İstanbul Kartal'da kaldırımda yürüyen kişi, iddiaya göre 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yardım çığlığı üzerine gelenler, yaralı olarak buldukları kişiye müdahale etti. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Topselvi Caddesi'nde, saat 23.30 sıralarında yardım çığlıkları duyanlar, sesin geldiği tarafa doğru yönelince park halindeki otomobilin altında yatan yaralı bir kişi buldu.
2 KİŞİ KAÇTI
Bu sırada 2 kişi de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunda bıçak yaraları olan kişiyi, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
DURUMU KRİTİK
Üzerinden kimlik çıkmayan yaralı hastanede ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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