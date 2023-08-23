Kartal'da bıçaklı saldırı: Yardım çığlığını duyanlar yaralı halde buldu

Yayınlanma: 23.08.2023 - 07:10

Güncelleme: 23.08.2023 - 07:11

Topselvi Caddesi'nde, saat 23.30 sıralarında yardım çığlıkları duyanlar, sesin geldiği tarafa doğru yönelince park halindeki otomobilin altında yatan yaralı bir kişi buldu.

2 KİŞİ KAÇTI

Bu sırada 2 kişi de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunda bıçak yaraları olan kişiyi, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

DURUMU KRİTİK

Üzerinden kimlik çıkmayan yaralı hastanede ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.