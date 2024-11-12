Kartal'da bir binanın balkonu çöktü

Kartal'da, 3 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü.

Kartal'da bir binanın balkonu çöktü
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 00:21

Atalar Mahallesi Uzay Sokak'ta bulunan binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle beton parçaların bir kısmı alt kattaki dairenin balkonuna, bir kısmı da yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bina çevresine emniyet şeridi çekerek önlem alırken, olay yerindeki çalışmalar sürüyor.


Etiketler: #Bina #Balkon #ihbar

İlgili Haberler

AKP’li ismin lüks konut projesi onay aldı: Kartal’a 15 bloklu site

AKP’li ismin lüks konut projesi onay aldı: Kartal’a 15 bloklu site
İsmail Kartal'a iki ülkeden teklif!

İsmail Kartal'a iki ülkeden teklif!
Kartalkaya'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Kartalkaya'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler