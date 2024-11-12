Kartal'da bir binanın balkonu çöktü
Kartal'da, 3 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü.
Atalar Mahallesi Uzay Sokak'ta bulunan binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle beton parçaların bir kısmı alt kattaki dairenin balkonuna, bir kısmı da yola düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bina çevresine emniyet şeridi çekerek önlem alırken, olay yerindeki çalışmalar sürüyor.
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