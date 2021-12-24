Kartal'da boşanma davası sonrası silahlı saldırı
İstanbul Kartal'da boşanma davasının ardından adliyeden çıkan bir kişi, eski eşinin kardeşi tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu.
Olay, saat 11.30 sıralarında Kartal'da, Anadolu Adalet Sarayı'nın yakınında bulunan Enderun Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye Özkan Türk boşanma davası için adliyeye geldi. Duruşma sonrası adliyeden ayrılan Özkan Türk, eşi B. Türk'ün erkek kardeşi A.C.Ö. tarafından pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğradı. Sol bacağından yaralanan Özkan Türk, kanlar içerisinde yere yığıldı.
Silah seslerini duyan adliyede bulunan polis ekipleri, olay yerine geçerek saldırıyı gerçekleştiren A.C.Ö. gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Türk'ü, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı Özkan Türk'ün tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokağa şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, olay yerinde bulunan araç ve pompalı tüfek üzerinde inceleme yaptı.
İncelemelerin ardından araç çekici yardımıyla polis merkezi otoparkına çekildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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