Kartal’da genç kadının şüpheli ölümü
Kartal’da bir kadın, 4. kattaki evinin balkonundan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, geçen çarşamba günü saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle beraber yaşayan E.S. (41), önce bileklerini kesti, ardından yaşadığı binanın 4. katından aşağı atladı. Görgü tanıkları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren E.S.’nin cenazesi Tuzla’da Nazmi Durbakayım Cami’ndeki törenin ardından Aydıntepe Mezarlığı’na defnedildi. İntihar olduğu sanılan olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.
“İLK 15 DAKİKA BİLİNCİ AÇIKMIŞ”
Olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Halil Akça, ”Ben dükkanı kapattıktan kısa süre sonra yan binada oturan komşumuzun başına gelen olayı öğrendim. Bileklerini kestikten sonra aşağı atlamış. Dükkan önüne düştüğü için çevredekiler görmüş. Hemen ambulans ve polise haber vermişler. Düştükten sonra ilk 15 dakika bilinci açıkmış. Hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamış” diye konuştu.
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