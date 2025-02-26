Kartal'da 'Huzur İstanbul' denetimi... Bıçakla yakalandı, 'Pişman değilim' dedi

Kartal’da ‘Huzur İstanbul’ denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Üzerinde ve arabasında bıçak bulunduran 2 kişiye ise cezai işlem uygulandı.

Kartal'da 'Huzur İstanbul' denetimi... Bıçakla yakalandı, 'Pişman değilim' dedi
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DHA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 09:34

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, akşam saatlerinde Kartal Spor Caddesi’nde ‘Huzur ve Güven İstanbul’ denetimi yapıldı.

Denetime, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Şüphe üzerine durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.

‘PİŞMAN DEĞİLİM’

Polis şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yolcu olan Çağatay Soylu’nun üst aramasında bıçak ele geçirildi. Bıçağın sahibi Çağatay Soylu, “Yasal olmadığını biliyorum. Pişman değilim. Genel bilgi taramam temiz" dedi.

Öte yandan otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

‘EVE GİDİNCE BIÇAĞI BIRAKAYIM’

Bir başka otomobili durduran polis, sürücünün üst aramasını yaptı. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Otomobil arandığında ise, torpidoda sürücüye ait olduğu tespit edilen bıçak ele geçirildi. Sürücü F.T., “Kastamonu’dan geliyorduk. Bir arkadaşım hediye aldı, torpidoda kaldı. Bıçağı eve bırakacaktım. İsterseniz bıçağı, şimdi eve gittiğimde bırakayım" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri tarafından Çağatay Soylu ve F.T. Kartal Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi’ne götürülerek, haklarında cezai işlem uygulandı. 


Etiketler: #kartal #bıçak

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