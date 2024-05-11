Kartal’da İBB’ye ait araç, bariyere ok gibi saplandı

Kartal’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir kamyonet, yağışın da etkisiyle duramayarak yolun ortasında bulunan refüjdeki bariyerlere ok gibi saplandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 09:16
Kartal’da İBB’ye ait araç, bariyere ok gibi saplandı
Abone Ol google-news

Olay, Kartal İlçesi, D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde saat 07.10 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir kamyonet seyir halindeyken, yolun yağıştan dolayı kayganlaşmasının da etkisiyle kontrolden çıkarak yolun ortasındaki refüje çarptı.

Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çekici çağırarak kaza yapan aracı çektirdi. 


kartal haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

İstanbul'da ulaşıma 1 Mayıs ayarı... Kimileri bariyerden atladı, kimileri geri döndü

İstanbul'da ulaşıma 1 Mayıs ayarı... Kimileri bariyerden atladı, kimileri geri döndü
TEM Otoyolu'nda feci kaza... Şehirlerarası yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 2 yaralı

TEM Otoyolu'nda feci kaza... Şehirlerarası yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şimşek, Erdoğan'ı ikna etti: Hafize Gaye Erkan geri dönüyor iddiası

Şimşek, Erdoğan'ı ikna etti: Hafize Gaye Erkan geri dönüyor iddiası
TCG Kınalıada gemisi, Bangladeş’te

TCG Kınalıada gemisi, Bangladeş’te
AKP'li Mustafa Varank ile CHP'li Veli Ağbaba arasında 'Şatafat' tartışması

AKP'li Mustafa Varank ile CHP'li Veli Ağbaba arasında 'Şatafat' tartışması
İlişkinizde mutsuz olmanızın 5 nedeni

İlişkinizde mutsuz olmanızın 5 nedeni
Gerçek ortaya çıktı: Kızına ‘fotoğraf’ şantajı yapınca öldürmüş!

Gerçek ortaya çıktı: Kızına ‘fotoğraf’ şantajı yapınca öldürmüş!
Netflix’te bu hafta en çok izlenen filmler: Zirve belli oldu

Netflix’te bu hafta en çok izlenen filmler: Zirve belli oldu
Öğrenci okul müdürünü katletti: Eğitim-Bir-Sen’in paylaşımı tepki çekti

Öğrenci okul müdürünü katletti: Eğitim-Bir-Sen’in paylaşımı tepki çekti
Kocaeli’de ‘aile meclisi’ infazı: 7 yıl önce kaybolan kadının hikayesi

Kocaeli’de ‘aile meclisi’ infazı: 7 yıl önce kaybolan kadının hikayesi