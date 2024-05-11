Kartal’da İBB’ye ait araç, bariyere ok gibi saplandı
Kartal’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir kamyonet, yağışın da etkisiyle duramayarak yolun ortasında bulunan refüjdeki bariyerlere ok gibi saplandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, Kartal İlçesi, D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde saat 07.10 sıralarında yaşandı.
İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir kamyonet seyir halindeyken, yolun yağıştan dolayı kayganlaşmasının da etkisiyle kontrolden çıkarak yolun ortasındaki refüje çarptı.
Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çekici çağırarak kaza yapan aracı çektirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Radikal adımlar atılmazsa...'
- 'Ana hedef Recep Tayyip Erdoğan'
- 2025'te dolar TL ne kadar olacak?
- 7 banka artık tek ATM'den hizmet verecek
- Herkesten nefret eden 4 burç
- Müdürün odasını bastı
- Emsal olacak bir karar: Kiracıya 55 günde jet tahliye!
- 'Şehadet parmağını kaldırmasıyla mesaj vermiş'
- Erdoğan'dan 'operasyon' sonrası dikkat çeken açıklama
- Tekel bayi saldırısı davasında yeni gelişme